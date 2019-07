Bruno de Carvalho na lista negra do terror internacional após ataque a Alcochete

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se quiserem viajar para os Estados Unidos vão parar a uma prisão de Guantánamo. Todos estes arguidos estão referenciados nas listas de terroristas de todo o Mundo e têm a vida arruinada", afirmou esta terça-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, a advogada de Fernando Mendes, antigo cabecilha da claque Juve Leo, durante as alegações da instrução do processo da invasão à academia do Sporting em Alcochete.