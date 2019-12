Bruno Fernandes sobre o Ataque de Alcochete: “Ainda vi o mister com a boca em sangue”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bruno Fernandes diz que ainda sente medo. Tem receio da reação das claques quando perde, teme voltar a viver os momentos de terror - que o dia 15 de maio do ano passado se repita. "Temi pela minha mulher e pela minha filha. Tive segurança pessoal, até o campeonato ter recomeçado", recordou o médio em tribunal, no processo de Alcochete, em que foi ouvido por videoconferência. "Vi dois deles agarrarem no William. Um agarrava-o nos braços, outro ... < br />