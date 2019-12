‘Bruxa’ engana e agride distribuidora dos CTT

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A distribuidora dos CTT foi abordada numa rua do Porto, no início de setembro do ano passado. Uma mulher, de 41 anos, garantiu-lhe que estava a ser vítima de uma bruxaria. Os sinais eram, nas suas palavras, evidentes : a carteira dos correios estava magra e muito pálida.A vítima aceitou ajuda para livrar-se daqueles "males" e entregou 40 euros para que fosse colocada uma vela a arder. Mais tarde, a mulher exigiu-lhe 450 euros para fazer um tratamento mais ... < br />