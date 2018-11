Bruxo de Fafe patrocina equipa de futsal de crianças de Oleiros

Adeptos da Associação Desportiva de Oleiros não gostaram da nova "ajuda".

Daqui a pouco vai dizer que as vitórias consecutivas dos miúdos são trabalho dele... Há coisas que não se entendem", lê-se num comentário ao que lhe foi respondido: "estamos abertos a todas as ajudas, se o homem quer ajudar nós aceitamos".

"A imagem dos Oleiros foi criada com sacrifício, esforço e dedicação por pessoas de bem. O nome desse "senhor" estampado na mesma camisola que o símbolo dos Oleiros não combina.

Não queremos impostores associados aos Oleiros", lê-se noutro comentário.



Na mesma publicação é explicado pela direção que Fernando Nogueira terá pagado "na totalidade os equipamentos para os miúdos".





