Buarcos vai ter mais estacionamento e lazer

Diminuir o tráfego automóvel e aumentar a circulação pedonal, com passeios mais largos, mais espaços de lazer, novos lugares de estacionamento e melhor transição entre a praia e o espaço urbano são algumas das novidades que vão surgir depois das obras de requalificação da frente marítima de Buarcos, na Figueira da Foz, que devem ficar prontas no final do mês, mais 15 dias do que o previsto.A intervenção vai custar 1,3 milhões de euros e demorou mais do que o inicialmente previsto devido a uma opção da autarquia de resolver um "estrangulamento" de trânsito no troço final da avenida Mário Soares - que passa de quatro para duas faixas de circulação.Assim, as duas faixas suprimidas são agora usadas para estacionamento e ciclovia. Carlos Monteiro, presidente da Câmara da Figueira da Foz, adiantou que a opção passou por "reforçar o estacionamento" naquela zona com mais 50 lugares e "construir parte de uma ciclovia e um passeio pedonal".De acordo com o autarca, o estacionamento dará apoio ao comércio e ao centro de saúde. José Tavares, presidente da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião, admite algumas críticas iniciais à obra, por parte de alguns munícipes - principalmente pela retirada de árvores do local -, mas destaca a "vantagem de ter uma circulação ordenada, uma praça enorme e mais estacionamento, num espaço que agora dá prioridade às pessoas".Depois do verão deverá arrancar a segunda fase do projeto, com obras no areal. "Serão novos espaços lúdicos, balneários e melhor aproveitamento do extenso areal", referiu o autarca.