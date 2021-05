Hugo Guinote, intendente da PSP, onde coordena o policiamento de proximidade, considera aoque, pelo visionamento do vídeo do caso ocorrido no dia 20 no Seixal, podem estar em causa os crimes de ofensa à integridade física e eventualmente perseguição. “O bullying não é ainda crime. Está em vias de aprovação a sua criminalização”, alerta. Para já, entram nesse ‘chapé...