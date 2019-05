Burla com crédito rende 1,3 milhões de euros

Prometiam créditos quase ilimitados, mesmo a quem já tivesse incidentes bancários. As taxas de juros eram atrativas e muito inferiores às cobradas pela banca.Os dois homens, gerentes de duas empresas, com sede nos EUA, também não cobravam quaisquer valores antecipados - apenas uma pequena comissão após aprovação do financiamento.No entanto era tudo uma fachada e os dois arguidos enganaram 34 pessoas com este esquema de falsos créditos que, entre outubro de 2010 e abril de 2013, lhes rendeu 1,3 milhões.Os dois homens, um empresário, de 51 anos, e um assistente comercial, de 41, começam esta segunda-feira a ser julgados no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por crimes de burla qualificada na forma continuada. Todo este falso negócio era gerido a partir de um escritório na avenida Fernão Magalhães.No processo há registo, por exemplo, de um empresário que pediu um crédito de um milhão de euros. Para tratarem de todo o processo, os arguidos pediram ao lesado a entrega imediata de 5 mil €. Depois desapareceram.O Ministério Público diz que durante três anos os arguidos fizeram desta atividade fraudulenta o seu principal meio económico, não exercendo outra profissão a não ser burlar. A dupla dizia ter empresas e escritórios por todo o Mundo.