"Uma bela história de amor, mas ao dinheiro", foi desta forma que um juiz do Tribunal de Coimbra classificou um caso de burla a um idoso, de 84 anos, concretizada por uma mulher, de 65, que terá fingido estar apaixonada.



A arguida foi punida com 5 anos de prisão e o marido com 4 anos e meio, penas que ficam suspensas mediante o pagamento de mil euros de seis em seis meses. O caso passou-se em 2015, sendo os arguidos acusados de ficarem com mais de 64 mil euros.

