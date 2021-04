Lúcio Brito e Stella Monteiro viram no aumento para 111 mil euros do capital do seguro da oficina que geriam em Parada, Arcos de Valdevez, uma oportunidade para conseguirem uma indemnização que lhes resolvesse os problemas financeiros que atravessavam. Com um casal amigo, arquitetaram um plano para incendiar a oficina. Gael da Cunha e a namorada, Marisa Mesquita, aceitaram ajudar os empresários e na noite de 4 de janeiro do ano passado, com 75 litros de gasolina,...