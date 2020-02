Burla de dois milhões com apostas em café fechado em Odivelas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) viu serem registados dois milhões de euros em apostas do Placard, em 4 dias, num único agente.



O caso aconteceu no café Casal, em Famões, Odivelas, que está encerrado desde o dia 10 de fevereiro, facto que torna, à partida, impossível o registo de boletins em valores classificados de "anómalos". A SCML deveria ter recebido do mediador os dois milhões de euros no passado dia 18, o que nunca chegou a acontecer.

O café foi vendido no início de fevereiro. Na fachada, lê-se "abre brevemente com nova gerência". Mas, entre os dias 9 e 12 deste mês, foram registadas as apostas, com o café ainda fechado. O novo proprietário é o responsável pela dívida, mas ninguém sabe do seu paradeiro.

Ao CM, a SCML diz que "não faz comentários sobre este assunto, estando o mesmo entregue às autoridades". A PSP não tem nenhuma queixa.



PORMENORES

Valores excessivos

Virgílio Pereira, o antigo dono, explicou que cada jogador não pode apostar mais do que cinco mil euros por dia no Placard. Quem fez as apostas teve de "usar os códigos e vários números de contribuinte". Só a nova gerência sabe o que aconteceu.



SCML suspende terminal

Depois de ter conhecimento do elevado volume de apostas, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acionou de imediato todos os procedimentos e mecanismos necessários, incluindo a suspensão cautelar do terminal em causa neste café.