Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla em caso de "jogo da pirâmide" julgada em setembro em Aveiro

Três homens suspeitos de terem burlado em 30 mil euros um indivíduo com promessas de alcançar elevados rendimentos.

Por Lusa | 12:32

O Tribunal de Aveiro agendou para o mês de setembro o início do julgamento de três homens suspeitos de terem burlado em 30 mil euros um indivíduo com promessas de alcançar elevados rendimentos, num caso de "jogo da pirâmide".



Os arguidos, com idades entre os 45 e 51 anos, estão acusados em coautoria de um crime de burla qualificada.



Segundo a acusação, os suspeitos foram ganhando progressivamente a confiança do ofendido, conseguindo convencê-lo das potencialidades lucrativas do referido jogo, levando-o a entregar a quantia de 30 mil euros, na expectativa de vir a receber um retorno de 50 mil euros, quantia que nunca recebeu.



O MP refere que a vítima convenceu o pai a entrar no jogo adiantando o dinheiro, que viria a ser entregue a um dos arguidos a 21 de fevereiro de 2015, num restaurante na zona de Anadia.



Durante o encontro, o arguido exibiu ao ofendido uma mala preta que continha no seu interior oito maços, cujos topos apresentavam notas de 20 e 50 euros, envoltos em papel e fita adesiva castanha.



De acordo com os investigadores, após o jantar, o arguido pediu ao ofendido que lhe entregasse o dinheiro como combinado e deslocou-se à casa de banho, com o pretexto de ir conferir o valor entregue, solicitando que o ofendido guardasse a mala e, pouco tempo depois, acabaria por se ausentar do restaurante.



Nessa altura, acrescenta a investigação, o ofendido decidiu abrir a mala utilizando as chaves fornecidas pelo arguido, não tendo logrado o seu intento porque as chaves entregues não abriam o cadeado.



Após ter forçado a abertura da mala, rebentando com a fechadura, o ofendido constatou que nos oito volumes ali existentes apenas a primeira nota era verdadeira, sendo o seu conteúdo constituído por papeis brancos.