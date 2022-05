Nas declarações para memória futura, ouvidas em tribunal, a idosa de 86 anos disse que tinha sido enganada pela dona do lar de Santa Maria da Feira, onde residiu vários meses entre 2016 e 2017. Garantiu que a proprietária da instituição a forçou a assinar documentos - nomeadamente que lhe doou 19 prédios, no valor de 183 mil euros - e que lhe passou a controlar as contas bancárias.









