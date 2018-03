Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla idosos em 100 mil euros

Chefe dos CTT enganava vítimas com falsas aplicações.

Por Francisco Manuel | 08:50

Durante três anos Vera Lúcia Soares, chefe dos CTT da Palhaça, Oliveira do Bairro, burlou 14 clientes com falsas aplicações financeiras. As vítimas são na sua maioria idosos e o valor da burla ultrapassa os 100 mil euros. A mulher de 46 anos foi entretanto despedida na sequência de um processo disciplinar.



O esquema foi descoberto por duas clientes às quais Vera Lúcia acabou por devolver os 13 mil euros que pensavam ter sido investidos em aplicações de seguros. A burlona está a ser julgada em Aveiro.



Segundo a acusação do Ministério Público, entre junho de 2011 e abril de 2014, a chefe dos Correios aproveitou-se do facto de o sistema ainda não estar totalmente informatizado para preencher os formulários para as aplicações. Para não levantar suspeita, entregava aos clientes cópias dos documentos, que preenchia à mão, mas nunca os inseria no sistema informático nem entregava o dinheiro nos cofres dos CTT.



Num dos casos, chegou a pagar 450 euros de juros a uma cliente, para não levantar suspeitas. Quando foi ouvida pela Polícia Judiciária, devolveu às duas clientes que a denunciaram o dinheiro que tinha desviado.



PORMENORES

Pagamento forjado

Vera Lúcia conseguiu criar um documento falso de uma seguradora para pagar 450 euros de supostos juros a uma cliente, para a fazer crer que efetivamente os mesmos tinham vencido. Depois ainda fez uma fotocópia da falsa apólice de seguro, para não levantar suspeitas.



Falsifica assinatura

Num dos casos a chefe dos Correios forjou a assinatura de uma cliente para resgatar os 2500 euros que esta tinha numa aplicação financeira. Ela própria validou o pedido de resgate e levantou o dinheiro.