Burla informática rende 230 mil euros a duas mulheres portuguesas

Duas mulheres, de nacionalidade portuguesa, foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) por branqueamento de capitais, no valor de 230 mil euros, proveniente de burlas informáticas, envolvendo Portugal, Dinamarca e Índia, informou esta quarta-feira esta polícia de investigação criminal.

Segundo a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, que teve a colaboração da Unidade de Informação Financeira da mesma polícia, as arguidas, de 25 e 40 anos, terão recebido indevidamente cerca de 230 mil euros por transferências de uma empresa localizada na Índia.

Segundo explica a PJ, os atos criminosos foram praticados através do chamado "CEO Fraud", um 'modus operandi' que consiste em aceder ilegitimamente à conta de e-mail de um dirigente de uma empresa ou na criação de e-mail falso em nome deste. Segue-se o envio de várias mensagens, para empresas, com quem o ofendido mantenha relações comerciais, solicitando transferências bancárias para contas indicadas pelos agentes do crime ('money mules'), gerando a falsa convicção de que estão a agir no âmbito das respetivas relações comerciais.

A investigação apurou ainda que, com a obtenção ilícita dos fundos, as arguidas fizeram "compras avultadas de bens de luxo, um apartamento, uma viatura de valor elevado e realizaram transferências interbancárias, para dissimular a origem do dinheiro", o que configura branqueamento de capitais.

As detidas vão ser submetidas a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação enquanto decorre o processo-crime.