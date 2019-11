Burla milionária dá pena de prisão de oito anos

Diziam ser gerentes de duas empresas com sede nos Estados Unidos da América e prometiam créditos quase ilimitados - mesmo a quem já tivesse incidentes bancários -, e taxas de juros atrativas, muito inferiores às cobradas pela banca nacional. Porém, era tudo mentira.Os dois homens trabalhavam num escritório da avenida Fernão de Magalhães, no Porto, e dedicavam-se apenas a enganar pessoas.Esta segunda-feira, o mentor do esquema foi condenado a oito anos de prisão e um cúmplice a cinco anos e meio de cadeia por burla qualificada.O esquema foi colocado em prática entre outubro de 2010 e abril de 2014. Durante esse período, a dupla sacou 1,3 milhões de euros a 34 clientes. Os burlões diziam que, para a concessão dos créditos que anunciavam na internet e em jornais, era necessária apenas a entrega de uma pequena comissão. Já na posse dessas quantias, desapareciam sem deixar rasto.O Tribunal de S. João Novo condenou-os ainda a pagar 350 mil € de indemnização a seis das vítimas, assistentes no processo."Agiram por ganância. Agiam de forma organizada, sofisticada e profissional. Este era o seu único sustento. Faziam deste crime o modo de vida. Não há dúvidas disso", afirmou a juíza presidente Manuela Trocado.O coletivo de juízes deu como provada a maioria dos factos da acusação. "Um dos arguidos tinha um papel preponderante no crime e o outro era secundário. Formaram um complexo esquema delituoso", frisou a magistrada. Os arguidos nunca confessaram o crime.