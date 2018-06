Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla na Internet rede 500 mil euros

Casal de suecos aliciou duas ‘mulas’ para cederem contas bancárias. Foram detidos pela PJ de Setúbal.

Por Miguel Curado | 08:07

A PJ de Setúbal constituiu arguidos dois homens, que cederam as respetivas contas bancárias para branquear o dinheiro desviado pela célula portuguesa de uma rede internacional que roubava os dados pessoais a clientes da banca online. O subgrupo, gerido por um casal de suecos, terá desviado cerca de 500 mil €.



A operação ‘Viking’ (nome atribuído pela PJ de Setúbal) principiou em fevereiro. Além das detenções dos cabecilhas do ramo português do grupo (um homem de 37 anos, filho de uma portuguesa e recém-naturalizado, e uma mulher de 27), que continuam presos, a PJ apurou que a atividade criminosa se estendia desde julho de 2017. O suspeito apanhado tinha diverso material informático, que usava para roubar contas online.



O passo seguinte passava pelo aliciamento de indigentes e pessoas com problemas económicos que, mediante pagamento, cediam as próprias contas bancárias, ou abriam novas. Há registo de contas abertas em quase todos os bancos portugueses. A PJ já conseguiu o congelamento de todas, tendo sido possível apreender um total de meio milhão de euros, fruto das burlas online.



Os dois homens agora localizados e que foram constituídos arguidos (um português de 34 anos, e um brasileiro, de 46) colaboraram com o casal sueco detido, fornecendo acesso às contas bancárias. São suspeitos dos crimes de branqueamento de capitais. A investigação da PJ prossegue, para identificar mais ‘mulas’ financeiras e localizar novas células do grupo.