Um grupo criminoso está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por burlas superiores a 66 mil euros com viagens entre o continente e a Madeira.Os arguidos falsificavam documentos para beneficiarem do subsídio de mobilidade nos serviços aéreos. No banco dos réus estão três homens e uma mulher, entre os 26 e os 35 anos.Nas 24 horas seguintes, os arguidos solicitavam o cancelamento à companhia aérea, “sendo reembolsada a totalidade do montante pago pelo bilhete”. Posteriormente, os suspeitos reclamavam numa loja CTT o pagamento do subsídio social de mobilidade, “mediante a apresentação de documentos aparentemente válidos”, nomeadamente o bilhete, recibo de pagamento e cartão de embarque.