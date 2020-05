Burlam Caixa Geral de Depósitos e Estado em 1,2 milhões de euros

Duas mulheres e um homem, proprietários de uma sociedade turística e imobiliária de Braga, estão acusados de terem burlado o Instituto do Turismo de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos em 1,2 milhões de euros, no processo de construção de um empreendimento turístico em Torre de Moncorvo.

Graças a uma candidatura ao Instituto do Turismo, a sociedade promotora foi contemplada com um incentivo de 5,7 milhões de euros, com despesas elegíveis no valor de 5 milhões.

Através da falsificação de documentos, o trio conseguiu um financiamento de 1,2 milhões da Caixa, com o aval de uma suposta verba equivalente que teriam de receber do Estado.