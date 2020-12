Burlam em Leiria com apostas online

Dois homens, acusados de branqueamento de capitais provenientes de um esquema de burla em pirâmide, recusaram-se esta quarta-feira a prestar declarações, no início do julgamento no Tribunal de Leiria.









Um dos homens é acusado de criar uma empresa de apostas desportivas online, que servia de fachada a um esquema em pirâmide, desenhado para captar verbas provenientes de dezenas de investidores incautos, aliciados pelos juros elevados.

Um terceiro arguido, cuja falta à primeira sessão obrigou o tribunal a adiar a audiência, voltou a não estar presente e será agora julgado à parte.