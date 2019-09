Burlam Montepio e são condenados a prisão

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou, esta terça-feira, quatro arguidos a penas de prisão num processo de burla na obtenção de créditos que lesou o Montepio Geral em 2,8 milhões de euros.Foi dado como provado que levaram o banco a conceder empréstimos a particulares e a empresas que nunca vieram a ser pagos, embora os valores que constam na decisão fiquem longe dos seis milhões de euros que constavam na acusação do Ministério Público.A pena mais gravosa foi aplicada a Rui Pinho, antigo gerente do balcão do Montepio em Santa Maria da Feira, agora a residir no Brasil, que levou 12 anos por 36 crimes de burla qualificada e um de branqueamento de capitais.Já João Paulo Rodrigues, comerciante dos ramos automóvel e imobiliário, apanhou 10 anos por 20 crimes de burla qualificada, um de branqueamento e outro de posse de arma proibida. Foi o que mais terá beneficiado da atividade delituosa.Artur Calçada, advogado que até está detido à ordem de outro processo, levou oito anos de prisão, e Maria Cândida Santos, que também teve intervenção direta na angariação de créditos e de testas-de-ferro, ficou com seis anos de cadeia. Ao que oapurou, todos devem recorrer da decisão.Apesar de absolvidos de associação criminosa, têm de pagar 2,8 milhões de euros ao Montepio e mais 1,1 milhões de euros ao Estado. A maioria dos empréstimos foi concedida a empresas na hora, com os arguidos a recorrerem a documentos falsos.