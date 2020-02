Burlão caçado com moedas de coleção

A PSP de Portalegre deteve ontem um homem de 41 anos por crimes de burla, extorsão, ameaça e furtos, na sequência de uma investigação que durava há várias semanas.O suspeito foi apanhado na posse de uma mala com 114 moedas de coleção que terá furtado anteriormente no centro histórico de Elvas. Nas buscas à casa do homem foram ainda encontrados documentos provenientes da mesma casa, que terão permitido ao suspeito apropriar-se da identidade da vítima para celebrar contratos em seu nome.O detido será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.