Burlão com mandado de detenção internacional caçado no Porto

A Polícia Judiciária do Porto deteve um brasileiro, de 30 anos, alvo de um mandado de detenção internacional, através da Interpol.



Jorge Egipto, empresário, é suspeito de fraude de milhões. Terá lesado dezenas de pessoas, entre elas políticos brasileiros, num valor de mais de 30 milhões de reais (cerca de cinco milhões de euros).

O homem foi detido mal chegou a Portugal e aguarda na cadeia até ser extraditado para o seu país. É suspeito de um alegado esquema de pirâmide.





Através desse esquema, prometia lucros que podiam chegar aos 230 por cento ao ano. As vítimas acreditaram no burlão e chegaram a colocar nas suas mãos quantias entre os 150 mil e os dois milhões de reais.Em março, o Tribunal de Belo Horizonte decretou a prisão preventiva do homem, mas ele acabou por fugir.Após a detenção, Jorge Egipto foi presente ao Tribunal da Relação do Porto, onde decorre o processo de extradição, mas o burlão pode ser libertado, já que falta uma semana para que o prazo legal da detenção termine.