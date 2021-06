Burlão condenado a seis anos de prisão em Gaia

Um falso intermediário de crédito foi condenado, esta quarta-feira, pelo tribunal de Gaia, a uma pena de prisão de seis anos por ter burlado cerca de 100 vítimas, em cerca de 65 mil euros. No mesmo processo, uma mulher foi condenada, pelo mesmo crime, a uma pena de prisão de três anos suspensa.

O casal, entre 2013 e 2015, que operava a partir de Gaia, usou um esquema de falsos financiamentos, que anunciavam nos jornais com as designações de "Express Money" e "Smart Cash". Cobravam comissões, em cheques, também pré-datados, de 150 euros porque os bancos são obrigados a pagar, com ou sem provisão.