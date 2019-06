Burlão confessa e apanha sete anos de prisão

O casal que foi detido na Batalha, pela Polícia Judiciária de Leiria, em abril do ano passado, por usar a internet para burlar dezenas de famílias com o arrendamento de casas para férias que não eram suas, foi agora julgado pelo Tribunal de Leiria e condenado a penas de sete e cinco anos de prisão.Neste processo, Sérgio Silva, de 32 anos, e Tânia Tomé, de 36 anos, estavam acusados de 51 crimes de burla qualificada, um deles na forma tentada, com valores acima dos 14 mil euros, e ainda de um crime de uso de documento de identificação alheio.O arguido, que está em prisão preventiva, assumiu os crimes, descrevendo ao tribunal como praticava as burlas, tendo sido condenado a sete anos de prisão efetiva.Sérgio Silva tem antecedentes por burla, contando já com 20 condenações anteriores. Além disso, tem outros processos ainda em fase de inquérito.Quanto a Tânia Tomé, namorada de Sérgio Silva, osabe que não tem antecedentes criminais e não foi produzida prova para todos os crimes de que estava acusada, o que levou o tribunal a aplicar uma condenação mais pequena, de cinco anos de prisão, que ficou suspensa por igual período.As burlas começaram em 2014, com o casal a recorrer à internet para publicar fotos de casas para arrendamento para férias, na zona da Nazaré e sobretudo no Algarve.As casas existem mas têm outros proprietários e quando as vítimas se apercebiam do logro já tinham pago por transferência bancária.