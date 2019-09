Burlão português chefia fábrica de notas falsas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Refugiou-se em Bogotá, Colômbia, no início de 2018. Com cadastro por tráfico de droga e extorsão sexual, João Pedro Gonçalves, um português de 35 anos, criou uma rede de contrafação de dinheiro que aceitava encomendas de notas falsas de 50 e 10 euros via darknet (internet escondida, só ao alcance de peritos informáticos) e depois ordenava a confeção das mesmas em Portugal.Em dois anos e meio ... < br />