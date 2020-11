O burlão, de 63 anos, que está acusado de quatro crimes de burla qualificada, por ter enganado quatro pessoas, entre as quais dois cirurgiões, com um falso chip que detetava precocemente o cancro, disse ontem aos juízes que quer prestar declarações. A audição de António Coelho irá decorrer em janeiro, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.



As vítimas foram lesadas em 348 mil euros para comprarem ações do chip, que estava a ser desenvolvido na Suíça. Dizia que o negócio era altamente rentável.

