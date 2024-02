Burlão de Moimenta da Beira prometia carta de condução sem exame

Um homem, de 33 anos, foi apanhado pela GNR e constituído arguido por ter burlado quatro pessoas a quem prometeu uma carta de condução de veículos sem necessidade de fazer qualquer exame, em Moimenta da Beira.









O burlão prometia às vítimas que teriam a carta de condução sem necessidade de fazer exame médico, no caso de renovação do título, ou a realização dos exames teóricos e práticos para quem pretendia a carta pela primeira vez. O suspeito alegava que tinha “altos conhecimentos” no Instituto da Mobilidade e Transportes que lhe permitiam obter facilmente o documento pretendido.

Após dois meses de investigação, os militares da GNR de Moimenta da Beira travaram a atividade criminosa do homem, que angariou dez mil euros e foi constituído arguido. O suspeito apostou no método do passa-palavra para angariar clientes que depois acabou por burlar. A GNR procura identificar mais vítimas. Os factos foram comunicados ao tribunal.