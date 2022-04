‘Burlão do amor’ diz que se fardava de agente da Interpol para realizar "fetiche" da mulher

Bruno Miguel Fontes, 41 anos, acusado pela ex-companheira de se fazer passar por um agente da Interpol para conquistar a confiança e extorquir dinheiro, nega as acusações e garante que as imagens em que aparece com um distintivo policial foram tiradas em casa para realizar “um fetiche” da mulher Maria Fernanda.









“Ela tem muitos amigos polícias e quando fazíamos amor pedia-me para pôr o distintivo”, disse ontem ao CM. “Há fotografias e vídeos meus fardado, mas foi ela que me tirou, nunca me fiz passar por agente da Interpol”, garante. Quanto ao dinheiro, diz que já devolveu quase todo e o que falta irá ser tratado na Justiça.