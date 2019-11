‘Burlão do amor’ punido após 28 anos de crime

Carlos Ferreira, de 62 anos e que ficou conhecido como ‘burlão do amor e dos transportes’, foi esta quarta-feira condenado no Tribunal de São João Novo, no Porto, a dez anos de prisão por 28 crimes de burla qualificada. O arguido, que chegou a desmaiar numa sessão de julgamento, tem ainda de pagar 120 mil euros a sete transportadoras. O esquema rendeu-lhe 400 mil euros - que garante ter usado para tratar um alegado cancro nos pulmões.Apesar de em causa estarem crimes praticados entre 2011 e 2018, o homem dedicava-se já desde 1996 a burlar empresas de transporte internacional de mercadorias. "Queria ganhar dinheiro às custas de empresas honestas que pagam a funcionários e têm obrigações. O senhor ainda hoje não percebe a gravidade do que fez. Culpou toda a gente. Só o senhor é que não tinha culpa nenhuma", referiu a juíza Bárbara Guedes.O burlão, que está em prisão domiciliária, começava por enganar mulheres, através de anúncios em jornais - e às quais fazia juras de amor. O seu objetivo era que figurassem como sócias de supostas empresas para que, desta forma, pudesse agir camuflado e enganar as sociedades a quem propunha serviços de deslocação de mercadorias, trabalhos esses que nunca chegavam a acontecer."A dimensão da sua atividade é impressionante. Agia de maneira leviana. Anda nisto há 23 anos e até as suas mulheres o senhor culpava", frisou a juíza. Os 400 mil euros foram declarados perdidos a favor do Estado.