Um homem de 25 anos, residente em Lisboa, foi identificado no dia 30 de dezembro pela PSP do Porto, em Barcelos, por burla e abuso de confiança: sacou a uma vítima 7 mil euros em numerário e um relógio Rolex de 16 mil euros.





De acordo com a PSP do Porto, o homem circulava num carro de luxo Porsche, avaliado em 83 mil euros, que constava para apreender desde maio do ano passado após ter sido dado como furtado pelo método de abuso de confiança. Ou seja, o homem alugou-o num ‘rent a car’ e nunca mais o devolveu, inativando o sistema de localização da viatura.