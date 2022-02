De fato, gravata e um documento no qual dizia que trabalhava para a Caixa Geral de Depósitos (CGD), um burlão deixou na penúria vários idosos no concelho de Oeiras que acreditaram que os cartões bancários iam caducar e por isso tinham de ser trocados. As vítimas têm todas mais de 80 anos e eram cuidadosamente escolhidas.