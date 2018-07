Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlão dos empregos faz dezenas de vítimas

Mário Neves vai ser julgado em outubro em Penafiel. Colocou anúncio a oferecer trabalho em Hamburgo e exigiu 80 € a candidatos.

Por Ana Isabel Fonseca | 02:56

Mário Rodrigues Neves tem 37 anos, nunca lhe foi conhecido trabalho e viveu pelo menos durante uma década à custa de burlas. Andou por todo o País a prometer falsos empregos no estrangeiro na área da construção civil e ficou com o dinheiro que os candidatos entregavam a título de sinal para garantirem a sua vaga.



O burlão começa a ser julgado em outubro, no Tribunal de Penafiel, por enganar, em 2012, 22 pessoas com o esquema. Irá responder por 22 crimes de burla relativa a emprego ou trabalho.



Por todo o País, Mário tem mais 20 processos por burla, sendo que foi já condenado oito vezes a penas de prisão efetiva, encontrando-se já na cadeia a cumprir uma dessas punições. A mais pesada ocorreu em maio, no Porto, tendo o tribunal aplicado sete anos de prisão.



No caso que vai começar a ser julgado em Penafiel, Mário angariou os candidatos através da internet. O homem colocou um anúncio no site OLX a pedir trabalhadores para Hamburgo, na Alemanha, e dizia ser o representante de uma empresa na área da construção civil.



A oferta era tentadora: Mário prometia um salário de três mil euros e pagava a casa e a alimentação. Vários desempregados da zona do Vale do Sousa e Tâmega não tardaram em responder ao anúncio e marcaram encontro com o burlão, que pediu 80 euros a cada candidato. O dinheiro serviria para reservar o lugar e seria devolvido no dia marcado para a viagem de avião. Arrecadou, em poucos dias, 1760 euros e fugiu.