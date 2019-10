Burlão dos famosos condenado a nove anos de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça reduziu a pena aplicada a Arménio Ricardo, o dono de um stand de Arrifana, Santa Maria da Feira, que burlou famosos na compra de carros.O arguido terá agora de cumprir uma pena de nove anos de cadeia. Na primeira instância, Ricardo tinha levado dez anos, pena que depois a Relação aumentou para 12.Em tribunal, ficou provado que os atores Lourenço Ortigão e Diogo Amaral foram burlados na compra de dois BMW. O esquema do dono do stand - que contava com a ajuda do pai - passava por vender carros cuja quilometragem era adulterada. O processo contava no total com dez arguidos, três dos quais eram empresas.Além da pena, Arménio Ricardo foi ainda sentenciado a pagar indemnizações de vários milhares de euros aos mais de 100 lesados.Estavam em causa quase 400 crimes de burla, falsificações de documentos e falsidade informática, que foram praticados entre os anos de 2013 e 2016.O esquema rendeu cerca de 450 mil euros. Na decisão de 1ª instância, lida no Tribunal Judicial de Espinho, os juízes determinaram ainda a dissolução do stand automóvel.