Burlão que fugiu da cadeia no Brasil apanhado em Portugal

Um português evadido de uma prisão no Brasil, onde esperava extradição para Portugal por burla, foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.O homem, de 57 anos, que dizia ser arquiteto ou engenheiro civil, era investigado em território nacional, no Brasil, em Espanha, na França e Argentina.O agora detido apoderava-se da entidade de terceiros e usava os documentos para abrir empresas de trabalho temporário, na maioria ligadas ao ramo da construção civil.Através das empresas acabava por enganar as vítimas. Já as pessoas cujas entidades eram roubadas acabavam surpreendidas, no final do ano, quando tinham de pagar IRS – em valores superiores ao esperado – das empresas em seu nome, mas cuja existência desconheciam.Sob o burlão recaíam quatro mandados de detenção. Num deles estava indiciado por 10 crimes de falsificação e 11 de burla qualificada, tendo sido detido no Brasil.Esperava extradição para Portugal, mas escapou. Curiosamente, fugiu para Portugal, onde foi detido. Ficou em prisão preventiva.A PSP apreendeu computadores, telemóveis e documentos.