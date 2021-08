Burlão saca 100 mil euros em Aveiro a pedir dinheiro para campanhas em troca de favores

Um empresário de 56 anos foi detido pela PJ de Aveiro por burla qualificada. Fazia-se passar por titular de cargo político e pedia dinheiro em troca de favores futuros.

Segundo a PJ, o suspeito aproveitou a proximidade das eleições autárquicas e do lançamento de programas para recuperação económica. Abordava empresas, dizendo ser titular de um cargo político com capacidade de decisão em matérias de contratação pública e, como meio de assegurar o favorecimento dessas empresas em obras a lançar ou na execução dos programas de financiamento, pedia verbas para o suposto financiamento de campanhas eleitorais. Cautelosamente, privilegiava a recolha dessas verbas solicitadas na receção de hotéis. O dinheiro era vulgarmente transportado por empresas de transporte urgente.

O suspeito foi detido quando recebia 10 mil euros. A investigação apurada da PJ de Aveiro estima que, com este estratagema, o empresário tenha recebido, ao todo, mais de 100 mil euros de várias empresas. Foi declarado insolvente e já estava referenciado por crimes de natureza patrimonial e está a aguardar julgamento num desses processos.

Presente a primeiro interrogatório judicial, ficou obrigado a apresentar-se todos os dias às autoridades policiais. Está impedido de se ausentar do concelho onde reside, na zona Centro do País, e não pode contactar com os envolvidos no processo.