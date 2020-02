Burlão saca 30 mil euros com férias de sonho

Vendia programas de férias de sonho em hotéis nacionais e no estrangeiro e providenciava as respetivas viagens de avião. Os clientes escolhiam os destinos e o alojamento e o arguido, de 41 anos, pedia o pagamento integral do plano turístico.Porém, ninguém usufruía dos serviços, uma vez que aquele se apoderava de todas as quantias. Durante um ano, sacou 30 mil euros e enganou, pelo menos, 19 pessoas. Já está a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, pelo crime de burla qualificada.De acordo com o processo, consultado pelo, há registo de clientes que foram enganados com férias para a República Dominicana, Gran Canária, Palma de Maiorca, Punta Cana, mas também para o Algarve, Madeira, Roma e até para a Disneyland, em Paris. Uma das vítimas, que queria ter férias em agosto num destino paradisíaco, ficou sem quase 5 mil euros."Integrava na esfera pessoal e da sociedade por si gerida parte significativa, se não a totalidade, das quantias entregues pelos clientes, sem adquirir os serviços contratados. Fez erradamente crer que os pagamentos permitiam usufruir de serviços turísticos", lê-se na acusação.Com o dinheiro, custeava as suas necessidades básicas de alimentação, roupa, transporte e habitação. O esquema foi colocado em prática no ano de 2014, mas já em 2015, pressionado pelos clientes afetados, acabou por encerrar a agência de viagens e esteve em fuga à Justiça até ao início do julgamento - altura em que foi localizado.