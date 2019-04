Homem com a carta apreendida elaborou um plano para conseguir alugar uma viatura.

Um homem de 40 anos usou um sem-abrigo para alugar uma viatura numa empresa de aluguer, no centro de Vila Nova de Gaia. Com a carta de condução apreendida e não reunindo condições para tal, pagou 50 euros para que outro celebrasse o contrato por si. Pegou no carro, que deveria ser entregue dois dias depois, e fugiu. Foi agora ...