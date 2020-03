Burlas com casas de Pedrógão Grande para garantir votos nas autárquicas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O comportamento do presidente da Câmara de Pedrógão Grande e do então vereador Bruno Gomes, ao confirmarem dados sobre as casas a reconstruir com fundos solidários que "não coincidiam com a realidade e eram falsos", permitia que os donos das casas "obtivessem um benefício a que não tinham direito", refere o despacho da juíza que liderou a instrução do processo, frisando que o objetivo dos autarcas era ainda garantir votos ...