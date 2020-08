Burlas com casas valem 1,42 milhões de euros

A Polícia Judiciária prendeu um cidadão romeno de 30 anos, procurado há mais de quatro, por liderar uma rede, com sede em Portugal mas com ramificações pela Europa, que terá praticado burlas no valor de 1,42 milhões de euros com anúncios falsos de aluguer de casas.



O homem, que residia na Amadora, foi presente a juiz no tribunal de Sintra e ficou na cadeia. No âmbito da mesma investigação já haviam sido detidas outras 27 pessoas.