Burlões de idosos ficam em prisão preventiva

Um casal de burlões, de 49 e 52 anos, ficou em prisão preventiva depois de enganarem duas idosas, em Mira e na Mealhada. Os suspeitos já têm cadastro, tendo sido condenados em penas de prisão e estavam em liberdade condicional quando praticaram os crimes.









Fazendo-se passar por familiares das vítimas, de 83 e 86 anos, convenceram-nas a entregar-lhes dinheiro e ouro, no valor total de três mil euros. Os factos ocorreram no final de janeiro, tendo os arguidos sido entretanto detidos por militares da GNR.

Segundo um comunicado do Ministério Público, os dois tinham delineado um plano para ludibriar pessoas idosas que residiam sozinhas, com o objetivo de se apoderarem de dinheiro e ouro. Nas duas situações, o arguido ficou no carro enquanto a mulher se dirigiu às casas das idosas. Nas buscas, a GNR apreendeu peças em ouro e 240 euros. Estão indiciados pelos crimes de burla qualificada.