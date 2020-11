Burlões de idosos no Ribatejo tinham armas de fogo

A PSP deteve dois burlões, um homem de 23 anos e uma mulher de 31, que enganaram e ameaçaram vários idosos em concelhos do norte do Ribatejo. Na operação, a Polícia identificou um terceiro elemento, também de 23 anos, e apreendeu duas armas de fogo, uma de calibre 6.35 mm e outra alterada, várias munições e 1 250 euros em dinheiro.



Os suspeitos atuavam através do chamado método do “falso conhecido”. Os idosos eram abordados em nome de um suposto familiar que os burlões fingiam conhecer, e que precisaria de dinheiro no imediato, porque estaria em dificuldades. Os criminosos ameaçavam e exerciam pressão psicológica sobre as vítimas.



