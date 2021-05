Burlões portugueses na mira do FBI por golpe de 120 mil euros na Califórnia, EUA

O FBI está a investigar uma burla cometida a partir de Portugal que sacou quase 120 mil euros a um idoso de Seal Beach, na Califórnia, EUA. De acordo com a polícia local, vários idosos começaram a receber em agosto cartas registadas, enviadas desde Portugal, com um alegado prémio de quase 120 mil € numa lotaria em Espanha. Apenas era necessário pagar o imposto referente para receber mais de quatro milhões.









Apesar de nunca ter estado em Espanha nem ter feito qualquer aposta, um idoso respondeu e enviou o dinheiro pedido para os endereços indicados. Os cheques foram descontados da conta do homem, mas o ‘prémio’ nunca chegou e, no dia 23 de abril, o idoso apresentou queixa à polícia de Seal Beach.

Por se tratar de um crime de fraude internacional, o caso passou para alçada do Departamento Federal de Investigação (FBI), que tenta identificar e localizar os autores da burla em Portugal, uma ação que deverá contar com o apoio da Polícia Judiciária. Este crime pode ser punido com prisão até 20 anos nos Estados Unidos.