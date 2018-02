Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlões suecos ficam na cadeia

Autoridades portuguesas colaboraram com o FBI norte-americano.

Por S.A.V. | 24.02.18

O casal de suecos que, no início da semana, foi detido pela PJ de Setúbal por branqueamento de meio milhão de euros provenientes de burlas com a banca online - desviavam pagamentos de empresas -, ficou em prisão preventiva.



Há outros cinco arguidos.