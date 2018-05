Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlona à solta não paga a vítima

Sacou 50 mil euros a mulher deficiente e foi condenada pelo Tribunal de Viseu. Está em liberdade.

Por Luís Oliveira | 08:30

Uma mulher de 48 anos foi condenada pelo Tribunal de Viseu a quatro anos de prisão por ter burlado em cerca de 50 mil euros uma mulher deficiente de quem se fez amiga. A pena foi, no entanto, suspensa com a obrigatoriedade da condenada pagar à vítima 2500 euros em cada ano, só que a sentença já transitou em julgado há mais de um ano e a vítima ainda não recebeu um cêntimo e a arguida não está presa.



O crime ocorreu em Moimenta da beira entre 2010 e 2011. Arminda Carvalha, de 60 anos, pensava que "tinha arranjado uma amiga para a vida" mas afinal não passou "de uma oportunista" que lhe ficou "com as poupanças de uma vida". "Eu confiei nela e tramei-me. Ficou-me com o dinheiro da venda do apartamento que me deixaram os meus pais e agora vivo na miséria", desabafa emocionada Arminda Carvalha, com problemas motores nos olhos e nos membros superiores.



A mulher, que sobrevive apenas com uma pensão de 267 euros, vive numa casa alugada e espera que a ‘amiga’ lhe pague. "Estou desesperada porque ainda não recebi um cêntimo da indemnização determinada pelo tribunal - 52 mil euros já com juros - e ela continua a viver como se nada tivesse acontecido, não é justo", diz a vítima.



O advogado de Arminda Carvalha já entrou com uma ação executiva no sentido de garantir o pagamento da indemnização estipulada pelo tribunal mas a condenada não tem bens em seu nome. "Não sei se algum dia se fará justiça", lamenta-se Arminda Carvalha