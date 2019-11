Burlona acusada de sacar 58 mil euros a idoso apaixonado alega forte intimidade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Versões contraditórias foram apresentadas no Tribunal de Coimbra no julgamento de uma mulher, de 65 anos, acusada de ter seduzido um idoso, com falsas promessas de amor, para se apropriar de 58 mil euros e de um prédio de três andares.A arguida negou ter burlado o homem, à data com 81 anos, que em 12 meses ficou falido e acabou internado num lar, onde viria a morrer em 2016.< br />