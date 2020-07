Burlona da Segurança Social engana familiar idosa com pensão

A ex-funcionária da Segurança Social que, há um mês, foi punida pelo Tribunal de Coimbra com nove anos de cadeia por inventar grávidas e mães para receber 631 mil euros de abono de família, vai ser julgada no âmbito de outro processo, por ter enganado a madrinha do marido. Neste caso estão em causa mais de 7700 euros de contribuições pagas para a Segurança Social.