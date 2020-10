Burlona do Facebook saca 28 mil euros com casa em Paços de Ferreira

Na rede social Facebook, a arguida, de 47 anos, trocou mensagens com um homem interessado em adquirir um apartamento, em Paços de Ferreira.



À vítima, a mulher dizia vender o imóvel abaixo do valor de mercado. A aquisição seria de 25 700 euros, acrescidos de uma comissão de 3500. Para se proceder à escritura, o homem começou por transferir à vendedora 2 mil euros e depois 25 750. Só que tudo não passava de uma burla, acabando lesado no total de 27 750 euros.

A mulher está agora acusada de burla e falsificação de documentos, uma vez que chegou a fabricar um comprovativo de entidade bancária, assinado manualmente, onde referia que a verdadeira dona do imóvel tinha devolvido a quantia à vítima, uma vez que aquela já não estava interessada no negócio.

O esquema levou a mulher ao banco dos réus - vai começar a ser julgada em breve em Penafiel. O processo diz que a primeira transferência bancária ocorreu a 27 de julho de 2017.



A escritura chegou a ser marcada duas vezes, mas foi sempre adiada. O último contacto do lesado com a vendedora ocorreu a 23 de agosto desse ano.

Diz o processo que, para não haver nenhum vestígio da sua conduta criminal, a arguida solicitou a uma inquilina sua para que recebesse as duas transferências bancárias do ofendido.



Esse valor deu depois entrada na conta da arguida através de outras nove transferências. Disse à inquilina que o dinheiro se destinava à compra de um automóvel.