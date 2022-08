Sandra Eugénia Silva, de 37 anos, que já foi condenada oito vezes por crimes de burla e falsificação de documentos, vai voltar à sala de audiência do Tribunal de São João Novo, no Porto, para ser julgada por mais um crime.



Desta vez, a mulher, natural de Paredes, é acusada de prometer falsos empregos através das redes socais de maneira a conseguir os dados pessoais das vítimas para depois encomendar produtos de várias marcas e celebrar contratos com a operadora Vodafone.









