Burlona engana duas mulheres para ficar com dinheiro e bens

Uma mulher, de 63 anos, com cadastro por burla qualificada e falsificação de documentos, de que foi vítima um idoso, foi detida pela GNR, em Ferreira do Zêzere, por ter burlado duas mulheres, de 46 e 83 anos, com limitações físicas e cognitivas.Após ganhar a confiança das vítimas, que dizia “querer ajudar”, a alegada burlona obteve acesso às contas bancárias e apoderou-se dos cartões das vítimas, tendo feito levantamentos de mais de 33 mil euros, dinheiro que usou para comprar ouro.A alegada burlona está em prisão domiciliária e proibida de contactar com as vítimas.