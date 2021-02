Duas mulheres, de 30 e 37 anos, foram detidas pela GNR de Fânzeres, em Gondomar, depois de terem realizado uma burla com furto de ouro numa casa, naquela freguesia. Após denúncia, as duas suspeitas fugiram do local e refugiaram-se no interior de uma loja, onde tentaram dissimular os artigos roubados. Presentes a um juiz, as ladras ficaram com apresentações bissemanais às autoridades e proibidas de contactar uma com a outra, assim como de entrar no concelho de Gondomar.









A GNR apreendeu-lhes duas pulseiras, um par de brincos, um relógio de bolso e sete anéis - tudo banhado a ouro. Foram ainda recuperados 770 euros.